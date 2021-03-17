Происшествия

Пскович принес в банк фальшивые 100 долларов

Фальшивую банкноту номиналом сто долларов США изъяли в финансовом учреждении Пскова 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюра поступила в учреждение от 33-летнего псковича. По данному факту проводят проверку.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - предостерегают жителей области в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02».