Происшествия

Пнувшего ногой в живот сотрудника уголовно-исполнительной системы иностранца будут судить в Пскове

Гражданин одного из государств Центральной Азии предстанет перед судом в Пскове по обвинению в совершении преступлений против сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

6 июля обвиняемый, находясь в следственном изоляторе города Пскова по предъявленному органами безопасности обвинению в совершении серии преступлений против общественной безопасности, будучи изобличенным администрацией учреждения в нарушении правил внутреннего распорядка, высказал оскорбления в адрес сотрудника, сделавшего ему замечание.

8 июля, препятствуя проведению с его участием судебного заседания, он высказал в адрес двух прибывших за ним сотрудников оскорбительные слова и применил насилие в отношении еще двоих, укусив одного за руку, а второго ударив ногой в живот.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.