Происшествия

Пскович ответит в суде за оплату алкоголя и цветов чужой картой

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Мужчина нашел на улице банковскую карту и решил проверить, есть ли на ней деньги. В магазине он совершил несколько покупок на разные суммы, используя бесконтактный способ оплаты. Обнаружив, что на карте есть деньги, пскович решил продолжить ею рассчитываться. В период с 9.00 до 13.00 он совершал покупки в различных торговых точках города. Он приобрел спиртные напитки, цветы и продукты питания на общую сумму 8610 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.