Происшествия

Многодетную мать из города Дно осудили за кражу с банковской карты

Жительницу города Дно привлекли к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В октябре женщина нашла банковскую карту возле своего дома, ею она оплатила несколько покупок в одном из сетевых магазинов, аптеке и магазине бытовой техники. Все покупки были на сумму до 1000 рублей, поэтому для их оплаты не требовалось ввода пин-кода. В итоге женщина причинила потерпевшему материальный ущерб в размере более 2800 рублей.

При вынесении приговора суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, как явку с повинной, полное признание своей вины, активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, полное возмещение ущерба, наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.