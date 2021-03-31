Происшествия

Жители Острова на 6 лет лишились свободы за продажу наркотиков

Жителей Острова привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудник полиции, выступающий в качестве покупателя, обратился к подсудимым посредством мобильной связи с просьбой продать наркотик. 4 августа обвиняемые получили оплату за приобретаемое наркотическое средство в сумме 5700 рублей. На следующий день они договорились с «покупателем» о встрече и передали ему наркотическое средство массой 0,87 грамма.

Мужчин признали виновными и назначили каждому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.