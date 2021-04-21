Происшествия

Эта область в огне

Палы травы вытесняют из информационной повестки все остальные новости. Потому что - караул! Горим! Как отбивали от огня военно-исторический музей и стройку приюта для собак, где рухнул в реку мост, какие районы горят сильнее всего, узнала Юлия Магера.

Фото Вадима Боченкова.

«Не знаю, кто поджег, но это уроды, - с солдатской прямотой говорит директор областного Военно-исторического музея Петр Гринчук. - Мы тут два дня и две ночи держали оборону, другого не остается».

Сотрудники комплекса «Линия Сталина» в палкинской деревне Холматка присоединились к пожарным, стараясь не подпустить огонь близко. В ночь на понедельник работали до половины двенадцатого, следующим вечером до одиннадцати часов. Музей отстоять удалось, огонь и близко не подпустили. Но усилия для этого пришлось затратить колоссальные.

Петр Гринчук делится наблюдениями: огонь идет со стороны Пыталовского района сразу несколькими очагами.

«Территории уже выгорели огромнейшие, - описывает он картину вокруг музея. - Говорят, что это делают браконьеры, чтоб легче зверя увидеть. В прошлом году был карантин, все сидели дома, и ничего подобного не было. А в предыдущие разы здесь и жилые дома сгорали».

С начала года в области зарегистрировано 357 фактов «горения сухой травы» - так это называют в сводках - на площади 448,6 Га. Уже выгоревшая территория сопоставима с третьей частью Печорского района, при том, что пожароопасный период начался всего три недели назад. Больше всего палов произошло в Великолукском, Псковском и Гдовском районах. Чаще всего причиной пожара является человеческий фактор.

Утром во вторник из-за пала травы загорелись трубы в промзоне на Запсковье. Фото прислано в редакцию ПЛН очевидцем.

В Дедовичском районе в понедельник из-за пала травы рухнул в речку целый мост - пешеходная переправа через реку Шелонь. Она обозначала самый короткий путь от деревни Болчино к деревне Вязье. Теперь добро пожаловать в обход. На снимке, присланном местными жителями в районную газету «Коммуна», видно, как болтаются в реке обгорелые деревяшки.

«На берегу реки подожгли траву, переход дощатый, загорелся, - рассказывает о произошедшем Александр Дубрянин, глава Вязьевской волости. - Один из тросов перегорел. Мост не подлежит восстановлению. Построен он лет 40 назад, но мы его поддерживали, ремонтировали, дощатое покрытие меняли время от времени».

Один из тросов обгорел, и вся конструкция рухнула в Шелонь. Фото прислано Евгенией Елиной в редакцию газеты «Коммуна».

Мост теперь нужно восстанавливать. Зная, какая дырка от бублика царит в волостных бюджетах, можно предположить, что новую переправу пешеходы из Болчино получат нескоро.

С Александром Дубряниным мы разговариваем по телефону в тот момент, когда он возвращается из Пскова. «Сейчас едем, все горит вокруг», - подтверждает он статус Псковского района как одного из самых горящих.

За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. На практике поймать поджигателя за руку почти нереально.

В минувшее воскресенье зоозащитники из «Шанса» стремглав неслись на окраину Пскова к стройплощадке будущего приюта для бездомных животных. Только по президентскому гранту сюда уже вложено четыре миллиона рублей, сейчас строительство продолжается на пожертвования. Потерять все можно было в один миг. Живущий неподалеку волонтер сообщил, что рядом дымится трава. Правда, и пожарные уже были на месте.

Огонь удалось остановить в опасной близости от будущего приюта. Фото Елены Зиновьевой.

«Мы сразу же туда приехали. Увидели, что пожарные остановили огонь в метре от забора, и внутрь он не успел перекинуться. К сожалению, пожарным пришлось работать с ручным инструментом, так как машина не смогла пробраться через проезд, он затоплен дренажной канавой, - поясняет волонтер «Шанса» Елена Зиновьева. - Канаву уберут в трубу, заявку мы подавали еще до этого случая, но техника была занята. Сейчас работы уже начались».

Пожарные рассказали зоозащитникам, что палы в этом месте им приходится тушить ежегодно. И дали рекомендации на будущее: окопаться. То есть перед следующим сезоном распахать вокруг территории полосу минимум в пять метров шириной.

Как поступать, чтобы случайно не стать виновником пала травы:

своевременно убирать сухую траву, мусор и прочие легковоспламеняющиеся материалы с приусадебных участков;

не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

не сжигать мусор в лесу;

не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

«Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы способствует росту новой, прогреванию почвы. Однако это не так. Палы травы наносят огромный ущерб флоре и фауне», - призывают в ГУ МЧС по Псковской области не заниматься целенаправленным выжиганием местности.

Прошлым вечером горело рядом с деревней Кусва недалеко от Пскова. Фото прислано в редакцию ПЛН очевидцем.

И вот казалось бы. Век информационных технологий. Специалисты сбили языки, рассказывая, что никакой пользы от сжигания сухой травы на корню нет. Интернет полон фотографиями обгоревших зайчат и пепла в гнездах. Сгорают жучки и червячки - кормовая база для уцелевших птиц. В дым превращается нормальная трава, которую быстро потом вытесняют сорняки. Сгорают жилые дома, иногда с людьми. С полей пожары перекидываются на леса. И каждый год одно и то же. Как там Петр Гринчук говорит? На карантине не горело? Так неужели нужно на пожароопасный период всех рассадить по домам? По нормальному, похоже, не понимаем.

Юлия Магера