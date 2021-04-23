Происшествия

Безработный великолучанин обокрал дачу пенсионерки из Тверской области

Безработного великолучанина подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка из Тверской области обратилась в полицию за помощью. Пожилая женщина сообщила, что в феврале текущего года из дачного дома на улице Зеленой в поселке Дубрава-2 Великолукского района, отжав оконную раму, украли отопительный котел, радиаторы, стеклопакеты и другие вещи. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Это безработный, ранее судимый местный житель 1989 года рождения. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъяли. Идет следствие.

А в Новоржеве ночью 20 апреля из гаража у дома на улице Некрасова украли бензотриммер. В этом преступлении подозревается 32-летний безработный, ранее неоднократно судимый местный житель. В ходе обыска похищенное обнаружили и изъяли. По данным фактам возбудили уголовные дела.