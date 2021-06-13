Происшествия

В Карелии перевернулась лодка с маленькими детьми

Лодка, где находилась семья с двумя детьми, перевернулась в озере на территории Медвежьегорского района Карелии, двое детей погибли, поиски тел взрослых продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона.

«В акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается», - сообщили в комитете.

В пресс-релизе отмечается, что на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.

По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте.

«Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты», - отметили в комитете.