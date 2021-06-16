Происшествия

Обстоятельства странной смерти в Великолукском районе выясняют следователи

Стали известны подробности гибели мужчины в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ п,о Псковской области, тело было найдено не в пруду.

«Возле железнодорожных путей, около грунтовой дороги было углубление в земле размером 1,5 на 2,5 метров, наполненное водой», - уточнили в пресс-службе. «Рытвина» заросла и была неглубокой. По словам обнаруживших тело местных жителей, глубина едва доходила до колена.

Тело мужчины без видимых телесных повреждений находилось в воде в одежде. Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что 16 июня в 9.50 сотрудники поисково-спасательного отряда Великих Лук подняли из пруда тело мужчины в деревне Малахово Великолукского района.