Происшествия

Себежский суд назначил иностранцу штраф за незаконное пересечение границы

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении иностранца, который незаконно пытался въехать в Россию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В суде установлено, что в соответствии с распоряжением Министерства юстиции РФ пребывание (проживание) этого гражданина, освободившегося из мест лишения свободы, в России нежелательно. Зная, что ему не разрешен въезд в РФ, мужчина принял решение пересечь российско-белорусскую границу по личным бытовым мотивам. Он въехал на территорию РФ на автомобиле в качестве пассажира.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил штраф в размере 150 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.