Происшествия

В Великих Луках осудили попавшего в ДТП на чужом автомобиле подростка

Суд признал несовершеннолетнего великолучанина виновным в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ноябре 2020 года в ночное время подрабатывающий в автомастерской молодой человек взял ключи от автомашины, которая была сдана в ремонт. На одной из улиц Великих Лук молодой человек совершил дорожно-транспортное происшествие. Не желая быть привлеченным к ответственности, подсудимый на угнанном автомобиле покинул место ДТП, однако из-за произошедшего столкновения не смог продолжить движение.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно. Приговор суда пока не вступил в законную силу.