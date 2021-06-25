Происшествия

Голландец из Зилупе попал в психиатрическую больницу после пересечения границы с Латвией

В Себежском районе рассмотрено дело о незаконном пересечении границы ​​​​. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, лицо, имеющее вид на жительство в Королевстве Нидерландов, совершило преступление, предусмотренное ч.2 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

В суде установлено, что УФМС России по Тверской области в 2017 году в отношении жителя Нидерландов принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию в течение пяти лет со дня пересечения им Государственной границы, о чем указанное лицо уведомлено.

В период с 15 по 16 июля 2020 года включительно мужчина прибыл в г.Зилупе Латвийской Республики, откуда пешком выдвинулся в направлении российско-латвийской границы для ее незаконного пересечения в обход установленных пунктов пропуска, заведомо зная о том, что въезд на территорию Российской Федерации ему запрещен. Злоумышленник пересек Государственную границу Российской Федерации по направлению из Латвии в Россию в закрытом для международного сообщения пункте пропуска «Бурачки». В этот же день он был выявлен и задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что у данного лица имеется психическое расстройство, из-за которого он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Из заключения психолого-психиатрической экспертизы следует, что мужчина представляет собой опасность для себя и других лиц, требует постоянного наблюдения, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

На основании изложенного, с учетом мнения государственного обвинения, Себежский районный суд вынес постановление об освобождении апатрида от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.