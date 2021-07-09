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Происшествия

Шарпеи заели

09.07.2021 10:33|ПсковКомментариев: 4

Жителей Опочки в ежедневном страхе держит пара шарпеев. Собаки уже загрызли восемь котов, а девятого на днях вынимали прямо из пасти. После этого хозяин заявил: «Ваши коты гуляют, и мои собаки будут», и отнес в органы заявление об избиении пса. Да что там коты - весной ребенка отбивали соседи, почтальона спасал таксист, а маме с дочкой пришлось пережидать на детской горке.

 

Фото: pixabay.com

«Загрызают и уходят»

Продолжается этот ужас не первый год. Частный дом, где обитают собаки, стоит по соседству с двухэтажкой на улице Высокой. Сюда псы регулярно выходят на охоту.

«В прошлом году я от них лейкой отбивалась, когда шла за водой на колонку, - описывает жительница многоквартирного дома Ольга Никитина. - Тем летом они на глазах у детей разорвали котенка. У тети Тани в прошлом году кота затрепали. Всего мы насчитали восемь погибших животных. А теперь и людей загоняют. По весне приходил ребенок семи лет из другого дома на нашу площадку, я из окна видела, как две собаки зажали его у нашего дома, кто-то из соседей их отгонял. Отец после этого прибегал: «Я этих собак убью!» Недавно женщина с дочкой шли мимо нашего дома в магазин, им пришлось двадцать минут на детской горке отсиживаться. Почтальонку загнали в угол, она пряталась, вызывала такси, ее водитель вывозил».

Всякий раз измученные люди вызывают полицию. Оттуда с таким же постоянством приезжают, записывают объяснения. И все повторяется снова. Последний случай произошел 26 июня.

«Живет у нас бабушка - божий одуванчик. Сын умер, воспитывала внука, его в армию забрали. Остался кот, он ей, как ребенок. Зашла в тот день, - продолжает Ольга Никитина, - услышали с улицы кошачий визг. Не думая, выскочила, стала бить собаку сумкой, отбивать кота. Я пыталась шарпея маленько придушить, чтобы пасть раскрылась. Сумку порвала, телефон разбила, но это все мелочи. Кота в итоге вытряхнула».

Хозяйка спасенного Стива Вера Федоровна некоторое время назад тоже отбивалась от собак, спасла швабра в руках. О том происшествии она говорит спокойно, а вот про своего кота рассказывает через рыдания:

«Кот лежал возле двери в подъезд, собака на него из-за угла выскочила. Они котов не едят, загрызают и уходят. Когда моего отбили, он убежал сломя голову, десять дней не было, ходила, искала все это время. Сам пришел. На шкуре следы от когтей собаки, видно, зубами еще не успела подрать. Он такой добродушный был, теперь под диваном сидит, глаза мутные, перенес большой стресс».

Все по закону

Из полиции после каждого случая приходит один и тот же ответ: «По результатам проверки было установлено, что в данном сообщении отсутствуют признаки преступления или административного правонарушения. Для возмещения морального или материального вреда вы вправе обратиться в суд в гражданском порядке».

Однако на этот раз люди не только написали заявление в полицию, но и сообщили о происходящем на сайт губернатора. Там ответственным за решение проблемы назначили главу района Юрия Ильина. Он спустил обращение на уровень ниже, в администрацию городского поселения.

Да и полиция на этот раз не стала присылать стандартный ответ.

«В межмуниципальный отдел полиции "Опочецкий" обратились местные жители с жалобами на безнадзорный выгул собак породы шарпей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - По сообщению местных жителей собаки находятся на самовыгуле, без намордников, без присмотра. Участковый провел проверку, в ходе которой установлено лицо, являющееся хозяином животных. Он пояснил, что это его собаки, что он иногда плохо закрывает ворота, и они выбегают с участка. Проверка завершена, ее результаты переданы в Россельхознадзор для привлечения хозяина к административной ответственности».

Россельхознадзор уже уведомил жильцов с улицы Высокой, что документы направлены, опять же, в поселение.

Жителей двухэтажки шарпеи держат в страхе не первый год

Как же это так получается? Правоохранительные и надзорные органы бессильны? И все по закону. Весной прошлого года из областного закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» изъяли пункт, устанавливавший ответственность владельцев животных за нарушение правил их содержания. Областной законодатель вынужден приводить региональные нормы в соответствие с федеральными. Есть приказ Минстроя, по которому подобные вопросы должны регулироваться органами местного самоуправления через правила благоустройства.

«Органы внутренних дел обладают полномочиями по фиксации обстоятельств совершения административных правонарушений при осуществлении выгула собак, - поясняют в областной прокуратуре, - по установлению лиц, совершивших правонарушения, в целях последующего направления материалов в органы местного самоуправления для принятия соответствующих процессуальных решений в рамках имеющейся компетенции».

Полиция фиксирует и устанавливает, а наказывать не имеет возможности. Обычному человеку, занятому ежедневной погоней за куском хлеба и вынужденному в перерывах отбиваться от собак, в юридических тонкостях разбираться сложно. Почему раньше бумаги до поселения не доходили, а люди получали отказное и совет обратиться в суд — вопрос пока без ответа.

Маме с ребенком пришлось отсиживаться на горке

«Письменно заявлений по поводу шарпеев до этого случая к нам не поступало, - уверяет глава администрации Опочки Елена Николаева. - На сегодняшний день владельцу собак отправлено с уведомлением приглашение для дачи пояснений. Хотим побеседовать, если он сразу же не прекращает, будем составлять протокол. Он должен держать собак на цепи или в вольере, они не должны так гулять самовольно, это все есть в правилах благоустройства: «Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих». Протокол отправляем для рассмотрения на комиссию при районной администрации. Надеемся, что хозяин животных отреагирует. Такие ситуации бывают часто, но люди, если адекватные и любят своих животных, закрывают их в вольер».

Штрафовать будут все-таки по областному закону «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Правда, санкция за неисполнение правил благоустройства копеечная — от 500 до 1000 рублей.

«Хозяина застрелить нельзя»

Глава района сейчас в отпуске, обязанности исполняет его заместитель Виктор Александров.

«Собак застрелить нельзя, хозяина тоже, - рассуждает он. - Есть административное законодательство, будем действовать в его рамках. Что еще мы можем сделать? Я бы на месте жильцов написал в прокуратуру, там мудрые, они разберутся».

Кот Персик погиб в пастях шарпеев в прошлом году

Хозяйка едва выжившего Стива Вера Федоровна рассудила так же, и заявление синим мундирам отнесла. С удивлением она узнала, что хозяин шарпеев ее опередил. Он все пытается добиться своей правды за побитого пса. Сначала обращался в полицию, к участникам операции по спасению кота правоохранители приходили на работу. Вероятно, полицейские и сами понимали комичность ситуации, но есть заявление, и его надо отрабатывать. Вероятно, шарпеевладелец получил отказ, раз побежал в прокуратуру.

«С ним бесполезно говорить, - отвечает Ольга Никитина на вопрос, не пытались ли уладить дело миром. - Когда вытряхнула кота из пасти, хозяин пса пришел и говорит: "Ваши коты должны сидеть дома", Вере Федоровне было сказано: "Твой кот гуляет, и мои собаки будут гулять". Например, у моей матери две собаки, если бы кто-то из них такое сотворил, что я должна сделать? Избавиться. Они кровь почуяли, что дальше? Ах, жалко, побили собачку! А котов загрызают замертво, им не жалко? Скоро за людей примутся. Чисто по-человечески подойди, извинись. Нет, он на диалог не идет».

«Никогда бы никуда заявление не подала, но меня будущее пугает, - говорит 75-летняя Вера Федоровна. - Он предприниматель, ведет себя, как непробиваемая стена. А мы что, не люди?»

В подъезде дома по улице Высокой живет маленький песик, его подкармливают всем миром. После инцидента со Стивом шарпеи выбегали со своего участка уже трижды. В одну из ночей муж Ольги отгонял их от подъезда, защищая общую дворняжку. Наутро под мостом неподалеку нашли другую собаку с растерзанным брюхом. Подозрения падают все на тех же шарпеев. Пока в числе их жертв только животные. И еще есть время отвести от людей большую беду.

Юлия Магера

Теги: #закон #Опочка #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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