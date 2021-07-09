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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка в водоеме под Псковом

11.07.2021 13:48|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка в водоеме в Псковском районе. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: инстаграм-аккаунт СУ СК РФ по Псковской области

«10 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в водоеме в районе деревни Выбуты Псковского района 15-летнего юноши. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка», - написали в ведомстве.

По предварительным данным, подросток погиб, пытаясь вместе с отцом спасти тонущую сестру. Оказалось, что все трое не умели плавать и жертв могло быть больше, если бы не подоспевшие на помощь студенты, которые сумели вытащить из воды уже находившихся в бессознательном состоянии сестру пострадавшего и его отца.

В настоящее время следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Теги: #следственный комитет РФ #подростки #утопленники
Источник: Псковская Лента Новостей
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