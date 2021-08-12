Происшествия

Невельский суд оштрафовал организаторов незаконного въезда в Россию 11 иностранцев

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех россиян, которые организовали незаконный въезд на территорию РФ иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

18 февраля один из обвиняемых получил от неустановленного следствием человека контактную информацию об 11 гражданах Украины, которые находились на территории Республики Беларусь и намеревались незаконно въехать в РФ.

В тот же день все три подсудимых встретились в Санкт-Петербурге и договорились об организации незаконного въезда иностранцев на территорию РФ. Ночью 20 февраля мужчины на автомобилях прибыли в Городокский район Витебской области, где встретили граждан Украины. Они разместили их в своих автомобилях и выдвинулись обратно в сторону границы.

Подсудимые и перевозимые ими граждане Украины совместно пересекли государственную границу Российской Федерации. После этого их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года каждому. Кроме того, один из осужденных получил штраф в размере 50 000 рублей, а два других — по 30 000 рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.