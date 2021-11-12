Происшествия

Мужчина в Куньинском районе уехал в лес на велосипеде и не вернулся

54-летний мужчина пропал в районе деревни Потеплино Куньинского района. 12 ноября Сергей Чеботарев уехал в лес на красном велосипеде и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы.

Мужчина был одет в зеленую камуфляжную куртку, серые джинсы, зеленые резиновые сапоги и серую шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.