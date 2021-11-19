Происшествия

Пропавшего два года назад великолучанина продолжают разыскивать

Пропавшего два года назад жителя Великих Лук продолжают разыскивать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: УМВД России по Псковской области

Федоров Андрей Викторович 1976 года рождения ушел из дома по улице Радищева 22 марта 2019 года. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Великолучанин был одет в черную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Полиция просит тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.