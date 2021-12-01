Происшествия

Великолучанина привлекли к уголовной ответственности за ложный донос на полицейских

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за ложный донос на сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 41-летний мужчина находился в Великолукской межрайонной больнице. Несмотря на предупреждение по статье 306 УК РФ, он заявил о совершенном сотрудниками полиции в отношении него тяжком преступлении, предусмотренном пунктами «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения и оружия).

Мотивом стала личная неприязнь к полицейским, которые ранее привлекали злоумышленника к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.