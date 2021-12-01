Происшествия

Пьяный пскович разорвал футболку на полицейском и извинился

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителей власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

16 июля в полицию поступило сообщение от женщины о том, что во входную дверь ее квартиры стучит посторонний. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он стучал в дверь квартиры и выражался в адрес женщины грубой нецензурной бранью.

Полицейские подошли к нарушителю порядка, представились, потребовали прекратить противоправные действия и предъявить удостоверяющие личность документы, говорится в сообщении. Проигнорировав эти требования, подсудимый ударил одного из сотрудников кулаком по голове, а после попытался обхватить его голову рукой и разорвал на нем форменную футболку. Полицейские начали задерживать нарушителя, а тот схватил другого сотрудника за шею и стал сдавливать ее.

При назначении наказания суд учел смягчающие вину обстоятельства, в том числе воспитание мужчиной малолетнего ребенка, а также его публичные извинения. В итоге псковичу назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.