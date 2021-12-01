Происшествия

Злоупотребляющего алкоголем мужчину ищут в Пскове с середины лета

Мужчину 1966 года рождения в Пскове разыскивает полиция. Николай Борщев пропал 16 июля на территории областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы мужчины: на вид 60-65 лет, рост 180 сантиметров, светлые волосы, короткая стрижка.

Особые приметы: на теле имеются татуировки и шрамы. Злоупотребляет спиртными напитками.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Борщева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.