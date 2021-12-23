Происшествия

Оштрафованный порховский алкобизнесмен взялся за старое

Порхович, ранее осужденный за незаконную продажу алкоголя, вновь занялся незаконным бизнесом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

57-летнего жителя Порхова обвиняют в неоднократной незаконной продаже спиртосодержащей продукции. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности и выплачивал штраф в размере 15 000 рублей в августе этого года. После этого он вновь совершил аналогичное преступление.

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения, по существу. Санкция статьи 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.