Происшествия

Поднятая в островском лесу «закладка» обернулась для псковича судом

Островский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении псковича, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В августе мужчина через Интернет заказал наркотик. После оплаты заказа он получил информацию о местонахождении покупки и забрал «закладку» с наркотиком массой 0,41 грамма в лесном массиве Островского района. В этот же день приобретенное у мужчины изъяли сотрудники полиции.

Суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.