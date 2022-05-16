Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за сбыт наркотиков через тайники

Заместитель прокурора утвердил обвинение по уголовному делу в отношении великолучанина за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый, входивший в состав организованной преступной группы, сбыл наркотики в Великих Луках через «закладки» и загрузил сведения в интернет-магазин.

«В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий выявили четыре оконченных преступления и десять покушений. При этом в ходе обыска по месту жительства злоумышленника нашли около 10 граммов наркотиков», - говорится в сообщении.

Ранее судимому за аналогичное преступление и отбывающему условное наказание фигуранту предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.