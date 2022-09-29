Происшествия

«Ты старая и ему не нужна»: ревнивая великолучанка в ходе ссоры убила соперницу

44-летней жительнице Великих Лук вынесли приговор по обвинению в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

21 апреля вечером на кухне в квартире на Октябрьском проспекте в ходе застолья между подсудимой и потерпевшей на почве ревности произошла ссора, в ходе которой одна из женщин взяла со стола нож и ударила им свою соперницу, которая скончалась от полученных травм. В пресс-службе отметили, что в ходе конфликта прозвучала фраза: «Ты старая, ты ему не нужна, а я нужна».

Суд назначил женщине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.