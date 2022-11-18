Происшествия

Переплывшего Шелонь на лодке мужчину продолжает разыскивать полиция

Виталия Матвеева 1978 года рождения разыскивает МО МВД России «Дедовичский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся у полиции данным, 21 октября 2019 года в районе деревни Тягуще мужчина переплыл на лодке реку Шелонь и исчез при невыясненных обстоятельствах. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о Василии Матвеевом, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.