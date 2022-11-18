Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
о переходе на четырёхдневку
поддержка мобилизованных членов профсоюза
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Самовар» русское застолье
Бранч в «Покровском»
Электронная транспортная накладная
борьба с наледью
Господин Рейтингомер
о работе ЛДПР и партийных инициативах
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
показания электросчетчиков
лучшие медцентры
Досуговые центры для взрослых
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Происшествия 18.11.2022 08:450 Тело мужчины нашли на месте пожара в Острове 20.11.2022 18:450 Переплывшего Шелонь на лодке мужчину продолжает разыскивать полиция 20.11.2022 16:061 Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве 20.11.2022 15:060 Палкинский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за продажу опасного самогона 20.11.2022 14:200 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже бытовой химии псковича 20.11.2022 10:470 Псковичка оформила кредит и перевела мошенникам 85 тысяч рублей
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 17.11.2022 15:391 Неразрешимая проблема 20.11.2022 09:241 Районная котельная остановилась ночью на несколько часов в Пскове 18.11.2022 10:480 Легковой автомобиль на летней резине перевернулся в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Переплывшего Шелонь на лодке мужчину продолжает разыскивать полиция

20.11.2022 18:45|ПсковКомментариев: 0

Виталия Матвеева 1978 года рождения разыскивает МО МВД России «Дедовичский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся у полиции данным, 21 октября 2019 года в районе деревни Тягуще мужчина переплыл на лодке реку Шелонь и исчез при невыясненных обстоятельствах. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Всех, кто располагает информацией о Василии Матвеевом, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 348 человек
20.11.2022, 19:280 Сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ поддержали Печорский центр помощи детям 20.11.2022, 19:050 Псковички привезли золотые медали с международного турнира по воздушной гимнастике 20.11.2022, 18:450 Переплывшего Шелонь на лодке мужчину продолжает разыскивать полиция 20.11.2022, 18:150 В Пскове устранили последствия утечки на теплотрассе в районе улицы Коммунальной
20.11.2022, 17:590 Две встречи организует Клуб молодых предпринимателей в Пскове 20.11.2022, 17:500 Чемпионат мира по футболу стартует сегодня в Катаре 20.11.2022, 17:251 Блогер ПЛН Дина Дабришюте стала лучшим лектором Псковской области 20.11.2022, 17:240 В Псковской области мобилизовали мужчину с проблемами со слухом
20.11.2022, 17:001 Психиатр рассказал, кому чаще грозят панические атаки 20.11.2022, 16:354 Госавтоинспекция призывает псковских водителей строго соблюдать ПДД 20.11.2022, 16:150 Творческая встреча с Дмитрием Геллером прошла в псковском колледже искусств 20.11.2022, 16:061 Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
20.11.2022, 15:491 В Пскове готовятся к подаче отопления на Завеличье 20.11.2022, 15:380 Четыре человека пострадали в результате ДТП в Пскове 20.11.2022, 15:281 Россияне начали массово дарить свое жилье 20.11.2022, 15:101 Возраст наибольшей уязвимости детей для болезней назвал врач
20.11.2022, 15:060 Палкинский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за продажу опасного самогона 20.11.2022, 14:421 20 единиц техники убирают снег в Пскове. ФОТО 20.11.2022, 14:400 Хранитель «Тригорского» побывала главным судьёй «Умников и умниц» 20.11.2022, 14:251 Великие Луки убирают от снега. ФОТО
20.11.2022, 14:220 В «Михайловском» торжественно закрыли фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» 20.11.2022, 14:200 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже бытовой химии псковича 20.11.2022, 14:000 Интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма» прошел в Великих Луках 20.11.2022, 13:400 Ледяные дожди накроют Европейскую Россию
20.11.2022, 13:231 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» побывали в фирменном салоне Yamaguchi 20.11.2022, 13:000 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником 20.11.2022, 13:000 В Пскове продолжают устранять аварию на теплотрассе в районе улицы Коммунальной 20.11.2022, 12:450 В Псковской области проходит операция «Дети России – 2022»
20.11.2022, 12:241 Какие требования предъявляются к зимним шинам, напомнили псковичам 20.11.2022, 12:050 Всероссийские соревнования по ММА среди студентов пройдут в Великих Луках 20.11.2022, 11:390 Работников транспорта поздравил с профессиональным праздником Александр Котов 20.11.2022, 11:352 Эксперт спрогнозировала подорожание шампанского и икры к Новому году
20.11.2022, 11:153 Врач порекомендовала простой способ лечения больного горла 20.11.2022, 10:470 Псковичка оформила кредит и перевела мошенникам 85 тысяч рублей 20.11.2022, 10:271 Среди россиян больше любителей дарить подарки, чем получать их - опрос 20.11.2022, 10:250 Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября
20.11.2022, 10:052 Улицы Пскова убирают от снега. ФОТО 20.11.2022, 09:450 Участники тревел-шоу «Повара на колесах» посетили Псковский кремль 20.11.2022, 09:241 Районная котельная остановилась ночью на несколько часов в Пскове 20.11.2022, 09:000 Снегопад затрудняет движение по дорогам Себежского района
20.11.2022, 08:480 Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе 19.11.2022, 22:040 Скончалась «старейшая школьница в мире» 19.11.2022, 21:413 Михаил Ведерников рассказал о планах строительства экотехнопарка в Псковской области 19.11.2022, 21:160 Ученые выяснили, какая влажность воздуха в помещении защищает от коронавируса
19.11.2022, 20:480 В Белоруссии сделали 224-килограммовый глазированный сырок 19.11.2022, 20:230 Псковская ГИБДД призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей 19.11.2022, 20:023 Глава Минздрава назвал условие увеличения рождаемости в России 19.11.2022, 19:330 Еще один взрыв газа произошел на Сахалине
19.11.2022, 19:080 13 постов скорой помощи по уникальному проекту построят в Псковской области 19.11.2022, 18:420 Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области 19.11.2022, 18:070 Книгу-размышление о «карантинных» письмах Пушкина подарил «Михайловскому» ее автор 19.11.2022, 17:580 Названа причина пожара на газопроводе под Петербургом
19.11.2022, 17:480 «Юные дарования Псковщины» выступают в БКЗ 19.11.2022, 17:330 Дни Пушкинской поэзии и ярмарка «Виноград» стали победителями престижной премии 19.11.2022, 17:220 Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм 19.11.2022, 17:070 В Псковской области будут увольнять руководителей детсадов, отказавшихся от зачисления детей участников СВО
19.11.2022, 16:511 Михаил Ведерников ответил на вопросы о мерах поддержки военнослужащих и их семей 19.11.2022, 16:300 Футболист из Пскова забил гол в составе молодежной сборной России 19.11.2022, 16:080 Очевидцы сообщают о сильном пожаре и гуле в Петербурге 19.11.2022, 15:410 Оксана Федорова планирует начать карьеру оперной певицы
19.11.2022, 15:160 Псковичи стали победителями этапа всероссийского фестиваля юных художников 19.11.2022, 15:030 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...» проходит в Псковской области 19.11.2022, 14:330 Мороз, снег и гололедица прогнозируются в Псковской области в воскресенье 19.11.2022, 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ
19.11.2022, 13:331 У экс-президента Грузии Саакашвили выявили интоксикацию ртутью 19.11.2022, 13:130 Эпидемиолог заявил о продолжении пандемии СOVID-19 19.11.2022, 12:360 В Псково-Печерском монастыре простились с монахом Лукой 19.11.2022, 12:120 Причины пожаров за минувшие сутки назвали в МЧС
19.11.2022, 11:580 Псковский губернатор поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником 19.11.2022, 11:510 Псковичам предлагают сделать новогодние ретро-игрушки и поучаствовать в конкурсе 19.11.2022, 11:330 Новый пришкольный стадион открыли в Псковском районе 19.11.2022, 11:240 Девушку в валенках с помпоном нашли живой
19.11.2022, 11:120 Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области 19.11.2022, 11:070 Фальшивая тысячерублевая банкнота обнаружена в Пскове 19.11.2022, 10:530 Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине возросло 19.11.2022, 10:441 Псковским пенсионерам объяснили, как не стать жертвой преступления
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru