Происшествия

Более 50 трупов собак обнаружили на скотомогильнике в российском регионе

Более 60 трупов собак обнаружили на территории скотомогильника в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

На место была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось. В настоящее время по факту обнаружения мертвых животных проводят процессуальную проверку. Устанавливают обстоятельства происшествия, а также возможность причастия к событию физических и юридических лиц.

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«Ряд изъятых на месте биологических объектов будет направлен на ветеринарную экспертизу. По результатам проверки будет принято обоснованное решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», - прокомментировали в УМВД России по Астраханской области.