Происшествия

Бывшего госслужащего незаконно приняли на работу в Пскове

Нарушения законодательства о противодействии коррупции выявила Псковская транспортная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что ведущая свою деятельность в городе Пскове организация заключила трудовой договор с человеком, который ранее замещал должность старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля пункта пропуска «Куничина Гора» Псковской таможни, однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы в установленный срок и в установленном порядке не предоставила.

В отношении директора общества вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Виновного привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.