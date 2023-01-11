Происшествия

Пропавшего в декабре мужчину продолжают искать в Псковской области

Владимира Лавренова 1964 года рождения продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «След»

«Просим всех неравнодушных откликнуться и вспомнить, может быть 23-24 декабря вы видели этого человека на трассе М9 в районе от деревни Торчилово Великолукского района до поворота на деревню Демя Новосокольнического района», - отметили в поисковом отряде.

Мужчина был одет в куртку как на фото

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефону: 89113767676.