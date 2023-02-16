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Раскрываемость убийств и покушений в Псковской области снизилась на 85%

В Псковской области за первый месяц 2023 года зарегистрировали 5 убийств и покушений (в январе 2022-го - 2), из которых раскрыли только одно преступление (в январе 2022-го - 7). Таким образом, раскрываемость убийств и покушений в регионе снизилась на 85,7%, следует из сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений за январь 2023 года, которые опубликовала прокуратура области.

Всего на территории области в январе зарегистрировали 660 преступлений (в январе 2022 года — 652), рост составил 1,2%. Из них раскрыто всего 279 (в январе 2022-го — 276). Раскрываемость преступлений составила 58% (в 2022 — 59,5%).

За первый месяц 2023-го в регионе зарегистрировали 208 тяжких и особо тяжких преступления (в январе 2022-го — 191). Из них раскрыто 90 (в 2022-м — 85). Раскрываемость таких преступлений составила 57% (в 2022 — 55,6%).

Фиксируется снижение преступлений экономической направленности — 26 (в 2022 — 46). Из них раскрыто 7 (в 2022 — 33).

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Кроме того, в январе зарегистрировано 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2022 — 49); раскрыто всего 39.

Больше в сравнении с январем 2022 года зарегистрировано случаев причинения тяжкого вреда здоровью: 15, в 2022-м — 4. Семь преступлений, в том числе из ранее совершенных, раскрыто.

Также фиксируется рост краж (83 против 66). Раскрываемость изнасилований и разбойных нападений составляет 100%, краж — 52,9%, грабежей — 66,7%.