Происшествия

Опасные бактерии нашли в популярных роллах

Около 40% роллов «Филадельфия» небезопасны для употребления. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

«В 40 процентах роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка. Роллов без замечаний нет. Все товары имели какие-либо нарекания. В том числе не соответствовали положениям различных нормативных документов», – отметил руководитель Роскачества.

Он подчеркнул, что санитарные нарушения при проверке были найдены во всех заведениях общепита — и в тех, где еда продается навынос, и в ресторанах премиум-сегмента, и в торговых сетях. Протасов пояснил, что такой результат говорит о неправильном хранении продуктов, нарушении санитарно-гигиенических норм при приготовлении, пишет RuNews24.

Эксперт также отметил, что роллы нельзя отнести к рыбным изделиям, так как в них лишь от 9 до 31% рыбы. Роскачество намерено разработать нормы по нормированию микробиологических показателей именно в роллах, потому что их до сих пор нет.