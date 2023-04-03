Происшествия

При взрыве в кафе в Петербурге пострадал житель Псковской области

Посетители кафе в центре Санкт-Петербурга, пострадавшие при произошедшем накануне взрыве, получат от городского правительства компенсации в сумме 500 тысяч рублей или 250 тысяч рублей в зависимости от тяжести их состояния, семье погибшего выделят 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей, тяжело раненным - 500 тысяч рублей, остальным - по 250 тысяч рублей», - цитирует его ТАСС.

Беглов уточнил, что среди пострадавших есть жители других регионов, в том числе Ростовской, Псковской областей. Медицинские учреждения Петербурга оказывают всем необходимую медпомощь.

«Я сегодня (3 апреля - ред.) был в Мариинской больнице, они просили передать своим родным и близким, что у них все в порядке. Сказать слова благодарности нашим врачам, что они своевременно сделали все необходимое, чтобы сохранить здоровье пострадавших. Врачи скорой помощи буквально с колес оказывали помощь раненым», - рассказал губернатор.

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, в стационарах Петербурга продолжают находиться 22 человека, из них восемь в тяжелом состоянии. Пациенты имеют минно-взрывные травмы, баротравмы, повреждения органов зрения, осколочные повреждения и ожоги открытых частей тела.

«Из 31 человека 21 - петербуржец, 10 человек - иногородние, из них пять человек - Ленинградская область, остальные из Пензы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Псковской области и Оренбурга», - сказал он.