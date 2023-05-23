Происшествия

Жилой дом подожгли в себежском посёлке Идрица

Жилой дом подожгли в посёлке Идрица Себежского района 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 23:21. В поселке Идрица на улице Пролетарской в жилом доме сгорела кровля, здание выгорело.

Предположительной причиной пожара стал поджог. Сотрудникам МЧС удалось спасти две хозяйственные постройки.

Ранее в этот же день в 7:40 пожарных вызвали для тушения возгорания в деревне Павлихино Опочецкого района. Там сгорел дачный дом, причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти баню.