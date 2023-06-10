Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу 39 плиток шоколада

Пскович предстанет перед судом за кражу 39 плиток шоколада из магазина известной торговой сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Мужчина в январе гулял по торговому залу и обратил внимание на стеллаж с шоколадом, после чего взял со стеллажа 39 плиток шоколада различных видов, спрятал их под куртку и вышел из магазина. Всего мужчина украл товар на сумму 3324 рубля, который в последующем продал на рынке случайным прохожим.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.