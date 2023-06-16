Происшествия

Избивший знакомого до полусмерти великолучанин получил условный срок

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

27 ноября в период времени с 2.40 до 2.46 мужчина около цветочного магазина на проспекте Ленина в городе Великие Луки подбежал к своему знакомому и ударил его 14 раз кулаками и ногами по ребрам. Потерпевший получил телесные повреждения, опасные для жизни.

Великолукский городской суд признал великолучанина виновным, мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.