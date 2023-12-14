Происшествия

По пути за очередной порцией спиртного пьяный литовец наехал на опору ЛЭП в Дедовичском районе

В Дедовичском районе уроженец Литвы в состоянии опьянения наехал на опору линии электропередачи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Известно, что 13 октября в деревне Душбино Дедовичского района иногородний житель после употребления алкоголя решил съездить за очередной порцией спиртного в магазин, находящийся вблизи от дома. Находясь за рулем автомобиля под воздействием крепких напитков при повороте направо, он не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на опору линии электропередачи.

В это время рядом находились сотрудники ППС, которые вызвали экипаж ДПС. Сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое показало, что содержание паров этанола в выдыхаемом мужчиной воздухе составило 1,251 мг/л.

Кроме того, суд установил, что в ноябре 2021 года мужчину уже признали виновным за вождение в состоянии опьянения. За совершенное противоправное деяние ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Подсудимый полностью признал вину в совершении повторного вождения в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил нарушителя к наказанию в виде обязательных работ сроком 200 часов и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.