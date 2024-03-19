Происшествия

Дедовичский рыбак приговорен к штрафу за кражу бензопилы у неплательщика алиментов

Дедовичский районный суд наказал местного жителя за кражу бензопилы (пункт «а» часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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Суд установил, что 30 сентября 2023 года подсудимый вместе с друзьями ловил рыбу на реке в Дедовичском районе. Проплывая мимо берега, они повредили лодку, и все втроем пошли в деревню искать клей и заплатку.

Пока друзья искали ремнабор и впоследствии ремонтировали лодку, подсудимый подошел к одному из домов в деревне и, воспользовавшись отсутствием хозяина дома и посторонних лиц, открыл замок входной двери. Находясь внутри помещения, молодой человек похитил бензопилу стоимостью 3000 рублей, принадлежащую потерпевшему, находящемуся на тот момент в местах лишения свободы за неуплату алиментов.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.