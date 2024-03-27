Происшествия

Судимый порхович лишился свободы за 11 краж из магазинов

Ранее судимого мужчину в Порховском районе отправили в колонию за совершение 10 мелких хищений (статья 158.1 УК РФ) и одной кражи (часть 1 статьи 158 УК РФ) товаров в магазинах самообслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе расследования установлено, что мужчина в апреле-сентябре 2023 года, находясь в магазинах самообслуживания, 11 раз совершил хищение товаров.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, приняв во внимание его неоднократную судимость за аналогичные преступления, а также нарушение отбывания условного осуждения.