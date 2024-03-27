Происшествия

Дебошира с ножом задержали в Дедовичах

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 24-летнего молодого человека, устроившего дебош у общежития в Дедовичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

26 марта около 20.00 росгвардейцы получили сообщение, что в общежитии на улице Энергетиков сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии у входа в общежитие обнаружили мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал правоохранителям ножом.

Росгвардейцы с применением спецсредств задержали дебошира и доставили его в полицию.

По данному факту проводится проверка.