Происшествия

Пскович предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы рулоном упаковочной пленки

49-летний пскович предстанет перед судом за избиение своей сожительницы до смерти (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 19 ноября 2023 года мужчина, находясь совместно с потерпевшей по месту их проживания в квартире на улице Труда в городе Пскове, на почве возникших между ними разногласий нанес женщине удары рулоном промышленной упаковочной пленки в область тела и грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.