Происшествия

Судимый днович подозревается в краже телефона у пенсионера

Безработный и ранее судимый житель Дновского района 1997 года рождения подозревается в краже сотового телефона у пенсионера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый похитил сотовый телефон у пожилого мужчины из дома в деревне Смолино Дновского района. Также у него оказался еще один мобильник пенсионера, который тот одолжил ему на время. Но возвращать его подозреваемый не спешил. Пенсионеру нанесен ущерб в размере 35 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Сотрудники отделения полиции по Дновскому району организовали необходимые мероприятия и изъяли похищенное. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.