Происшествия

Пожилые псковичи сорвали замок и похитили из сарая металлолом

Пожилых псковичей, подозреваемых в краже металлоизделий, задержали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре в период с 12 по 13 мая в сарае у дома в Черском переулке был сорван навесной замок и похищены швейная машинка, несколько батарей отопления и чугунных дверей для печей, а также масляные радиаторы. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате установлены лица, подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались двое пожилых горожан – мужчина и женщина. Похищенное псковичи вывезли на автомобиле и сдали в пункт приема металла.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.