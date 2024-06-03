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Происшествия

В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки

05.06.2024 15:22|ПсковКомментариев: 0

Сообщение об обнаружении в водоеме в Невельском районе тела девушки с признаками насильственной смерти поступило 3 июня в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ, убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, погибшей является 26-летняя местная жительница, пропавшая в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года в городе Великие Луки.

В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой информацией, проводятся розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица (лиц), причастного к совершению преступления. Следователи проверяют все возможные версии произошедшего.

Теги: #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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