Происшествия

Великолучанин покинул исправительный центр ради свидания с девушкой и лишился свободы

Великолучанину, осужденному к принудительным работам, заменили наказание более строгим из-за встречи с девушкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Осужденный за кражу отбывал наказание в виде принудительных работ на одном из предприятий города. Однако 23 марта он с работы в расположение исправительного центра не вернулся, за что был объявлен в розыск. 2 апреля мужчина был задержан в городе Великие Луки.

В судебном заседании он заявил, что покинул исправительный центр ради любовных встреч с девушкой.

Суд уважительными доводы осужденного не счел и отправил его на 9 месяцев и 29 дней в колонию строгого режима.