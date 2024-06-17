Происшествия

Житель Великих Лук заплатит штраф за фиктивную регистрацию иностранцев

Жителя города Великие Луки наказали за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина пришел в МФЦ, где внес в бланк «Уведомлений о прибытии иностранного гражданина» заведомо ложные сведения о прибытии иностранных граждан в жилое помещение на территории города Великие Луки.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.