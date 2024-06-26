Происшествия

Мужчина обокрал дом знакомого в локнянской деревне

38-летний житель Локнянского муниципального округа осужден за кражу телевизора, мультиварки и бензопилы у своего знакомого (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В суде установлено, что в феврале в деревне Башово Локнянского муниципального округа подсудимый без разрешения проникнул в дом своего знакомого, зная при этом, где находятся ключи от входной двери. Оттуда он похитил телевизор, мультиварку и бензопилу на общую сумму 14 980 рублей. Затем он с места преступления скрылся и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев с возложением на него определённых обязанностей.