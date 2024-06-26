Спорт

«Народный фронт» запустил опрос для псковских родителей о доступности спортивных секций для детей

«Народный фронт» запустил опрос для псковских родителей о доступности спортивных секций для детей в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении фонда.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вытягивание денег из российских семей», - сказал Владимир Путин в июне на совещании с членами правительства РФ.

Насколько доступны спортивные секции? Можно ли найти места для бесплатных занятий любимым видом спорта недалеко от дома? Много ли средств требуется на тренировки, приобретение инвентаря, поездки на соревнования и так далее?

Эти и другие вопросы в опросе «Народного фронта» по ссылке.

«Поделитесь вашим мнением. Результаты опроса мы сообщим президенту», - добавили в «Народном фронте».