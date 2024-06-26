Общество

Желание похудеть на фруктовой диете приводит к ожирению — врач

Польза так популярных летом фруктовых диет, помогающих похудеть, сильно преувеличена, рассказала ИА RuNews24.ru доктор медицинских наук, диетолог и нутрициолог Марият Мухина.

Распространенное мнение, что фрукты являются адекватной и низкокалорийной заменой кондитерским сладостям, – не более чем заблуждение. Чрезмерно большие порции фруктов как раз могут помочь набрать вес, предупредила врач.

Фрукты тоже выступают источником не только сахара, но и углеводов. Особенно опасны в этом отношении сухофрукты: в них концентрация углеводов гораздо выше, нежели в свежих фруктах.

«Что касается свежих фруктов, то в 100 г бананов, например, содержится 21 г углеводов, или четыре чайные ложки сахара. В 100 г малины сахара поменьше, но все же есть около полутора чайных ложек. Наименее калорийны киви, груша, зеленые яблоки, апельсин, грейпфрут. Лучше воздержаться от персиков, винограда, гранатов», - рассказала врач.

Категорически не рекомендуется наедаться фруктами на ночь. Сладкий плод, съеденный после шести часов вечера, превращается в организме в «конфету». Не случайно в рекомендациях института питания РФ запрещено употреблять фрукты после 16.00.

Там же приведена максимально допустимая разовая доза свежих фруктов и ягод – примерно 200 г. Это эквивалентно двум горстям ягод или паре средних персиков. Норма потребления сахара Роспотребнадзора – 25 г в сутки, или пять чайных ложек сахара.

А вот экспресс-тест от диетолога на быстрое определение ежедневного объема растительной пищи. Оптимальная порция фруктов должна быть размером с собственный кулак. Овощей можно позволить уже горсть. Сладости не должны превышать размеров большого пальца – то есть, средней конфеты.