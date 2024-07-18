Происшествия

Уроженец Мариуполя арестован за пропаганду нацизма в Великих Луках

Великолукским городским судом рассмотрено дело о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Об этом пресс-служба судов Псковской области сообщила в группе социальной сети «ВКонтакте».

Установлено, что уроженец Мариуполя выкрикивал лозунг украинских националистов, который является официальным приветствием запрещенных организаций. Это произошло во дворе многоквартирного жилого дома в присутствии горожан. Так мужчина нарушил федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «О противодействии экстремистской деятельности».

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил арест сроком на 5 суток.