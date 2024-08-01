Происшествия

За семь месяцев при пожарах в Псковской области погибли 45 человек

За 7 месяцев 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 1620 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 11 млн 240 тысяч рублей. При пожарах погибли 45 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 18 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 1206 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 217 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 110 случаев; поджоги – 33 случая; на транспорте – 38 случаев; нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ – 5 случаев; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 4 случая; грозовой разряд – 3 случая; иные – 4 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрирован 581 пожар, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 4 млн 5 тысяч рублей. Погиб 21 человек, из них 7 человек в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1039 пожаров, материальный ущерб от которых составил 7 млн 235 тысяч рублей. При пожарах погибли 24 человека, из них 6 человек в нетрезвом виде.

За 7 месяцев 2024 года в жилом секторе зарегистрировано 417 пожаров, с прямым материальным ущербом в размере 10 млн 197 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 42 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 101 случай; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 186 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 106 случаев; поджоги – 15 случаев, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – 4 случая; грозовой разряд – 3 случая; иные причины – 2 случая.

За 7 месяцев 2024 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 207 строений; 878 989 квадратных метров площадей; 28 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 295 человек; материальных ценностей на сумму 10 млн 800 тысяч рублей; 128 строений; 26 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей: 13 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 22 человека; рабочие – 9 человек; инвалиды – 1 человек.