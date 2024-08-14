Происшествия

Новые схемы обмана туристов стали трендом среди мошенников

Летом 2024 года несколько крупных случаев невыполнения договора турфирмами привели к срыву отпусков у десятков людей по всей России. Одним из самых масштабных инцидентов связан с компанией, предлагавшей туры по России.

Представитель организации собирал предоплату с клиентов за туры на Шантарские острова, Алтай и Камчатку, но в последний момент отменил поездку и перестал выходить на связь. В результате около 30 человек по всей стране обратились в правоохранительные органы, они оценивают причиненный им ущерб в несколько миллионов рублей.

Пострадавшие сами смогли получить паспортные данные сотрудника компании и номера телефонов его близких, но полицейские пока не могут выйти на след бизнесмена. Одна из пострадавших утверждает, что виновник ее сорванной поездки заранее знал о том, что она не состоится, но продолжал собирать деньги с клиентов.

Еще несколько случаев испорченных отпусков из-за срыва договоренностей турфирмой произошли в Москве. Так, компания собирала деньги на оплату туров в Турцию и тропические страны, их стоимость достигала 600 тыс. рублей. Некоторые клиенты специально брали кредиты для отдыха всей семьей, но свои обязанности фирма так и не выполнила, а стоимость путевок не компенсировала.

Вместе с тем эксперты полагают, что трендом мошенников в сфере туризма этим летом остается создание сайтов-двойников отелей. Люди заходят на такой сайт и бронируют номера, но деньги уходят злоумышленникам.

Еще одна схема подразумевает продажи недействительных авиабилетов. В этом случае сайт — «посредник» авиакомпании выставляет билеты по меньшей стоимости, а в итоге они оказываются фальшивыми, пишут «Известия».

Юристы также рассказали, как обезопасить себя от мошенников. По их словам, необходимо скептически относиться к ценам на отдых заметно ниже рыночных, а также внимательно изучать договор об оказании туристических услуг.